Visiere da hockey che non proteggono
Il richiamo riguarda i modelli FMHVR e ACCHVR di CCM Hockey per rischio di rottura e possibili lesioni.
BERNA - CCM Hockey, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione infortuni (UPI), ha disposto il richiamo di alcune visiere da hockey ibride dei modelli FMHVR e ACCHVR a causa di un potenziale rischio di lesioni. L’invito ai consumatori è di sospendere immediatamente l’utilizzo dei prodotti interessati.
Secondo quanto comunicato, dopo circa 12-24 mesi di utilizzo regolare possono formarsi piccole crepe nella parte in policarbonato della visiera, in particolare attorno ai fori delle viti che la collegano alla gabbia. In rari casi, queste crepe possono provocare la rottura della visiera in seguito a un impatto ad alta velocità, ad esempio con un disco, aumentando il rischio di infortuni.
I prodotti coinvolti nel richiamo sono i seguenti:
- FMHVR S/M - n° articolo 5490135 - FMHVR SR CCM CAG Visor Black Chrome S/M
- FMHVR M/L - n° articolo 5490136 - FMHVR SR CCM CAG Visor Black Chrome M/L
- ACCHVR M/L - n° articolo 5490137 - Kit ACCHVR con visiera di ricambio (1), clip laterali di fissaggio (2), distanziatori (2), viti (2)
- ACCHVR S/M - n° articolo 5840095 - Kit ACCHVR con visiera di ricambio (1), clip laterali di fissaggio (2), distanziatori (2), viti (2)
I consumatori in possesso di una delle visiere interessate sono invitati a restituirla al punto vendita dove è stata acquistata. CCM prevede, nell’ambito della procedura di richiamo, il rimborso del prodotto oppure la sostituzione con un altro modello di visiera integrale.