15enne muore folgorato al luna park
Un adolescente ha perso la vita utilizzando un «Calciometro», giovedì a Spotorno. Avrebbe ricevuto una scarica elettrica fatale.
SAVONA - Un adolescente di 15 anni è deceduto a Spotorno, in Liguria, folgorato da un gioco al luna park. La procura indaga per omicidio colposo contro ignoti. La fiera è stata chiusa per le esigenze dell'indagine e la macchina in questione è stata sequestrata, lo riferisce il «Corriere della Sera».
L'incidente è avvenuto giovedì verso le 23. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e diversi tentativi di rianimazione, l'adolescente non ha potuto essere salvato. Ha subito un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale. Alessio Colletti era originario di Saronno, vicino a Milano. Giocava a calcio per il club Amor Sportiva e stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare con un amico e la sua famiglia.
Secondo le prime constatazioni, l'incidente è avvenuto su un «Calciometro», un'attrazione in cui i visitatori calciavano un pallone per misurare la potenza del loro tiro. Poco prima, una violenta tempesta di pioggia e grandine aveva colpito la regione. Gli inquirenti stanno verificando se dell'acqua possa essere penetrata nell'alimentazione elettrica dell'impianto.
Alessio avrebbe tirato a piedi nudi
Secondo lo stato attuale delle indagini, il giovane aveva tolto una scarpa prima di calciare e ha colpito il pallone a piedi nudi. Ha quindi toccato una parte dell'impianto e ha ricevuto una scarica elettrica mortale. Gli inquirenti non escludono che un cortocircuito legato al terreno bagnato possa aver causato l'incidente.
«Siamo profondamente addolorati e porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia. Non dovrebbe succedere. Il Calciometro è un'attrazione con un bersaglio a terra, che viene colpito con i piedi e non con le mani, come nei pungiball automatici abituali. La sua chiusura è necessaria finché non avremo chiarito completamente le circostanze dell'incidente e le condizioni di sicurezza», ha dichiarato il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini.
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