15enne muore folgorato al luna park

L'incidente è avvenuto giovedì verso le 23. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e diversi tentativi di rianimazione, l'adolescente non ha potuto essere salvato. Ha subito un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale. Alessio Colletti era originario di Saronno, vicino a Milano. Giocava a calcio per il club Amor Sportiva e stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza al mare con un amico e la sua famiglia.