Acqua contaminata, in 1200 all'ospedale
Le autorità indagano sul possibile coinvolgimento di una pompa non autorizzata che avrebbe contaminato la rete idrica cittadina.
SKOPJE - È emergenza sanitaria a Gostivar, nel nord-ovest della Macedonia del Nord, dove è salito a circa 1200 il numero di persone che si sono rivolte negli ultimi quattro giorni all'ospedale "Dr. Ferid Murad" con sintomi di diarrea, vomito, dolori addominali, febbre e malessere. L'agenzia per l'alimentazione e la veterinaria (Ahv) ha vietato l'utilizzo dell'acqua potabile della rete cittadina.
La polizia e la procura hanno avviato un'indagine e l'ipotesi principale continua a essere che siano state installate pompe in un'area di acque reflue per aumentare la pressione della rete a causa della carenza d'acqua potabile.
Secondo il ministero dell'Interno (Mvr), i sospetti ricadrebbero sull'azienda pubblica "Vodovod", che avrebbe effettuato l'operazione in collaborazione con il comune di Gostivar. L'Ahv ha riferito che durante un controllo straordinario nell'area di Vrutok, dove si trova il sistema di approvvigionamento idrico di Gostivar, è stata individuata una pompa installata senza autorizzazione che avrebbe immesso direttamente acqua dal fiume Vardar nella rete cittadina. Sono quindi stati prelevati campioni d'acqua per le analisi.
L'ospedale di Gostivar ha definito la situazione "un'emergenza", precisando che il numero di pazienti registrati negli ultimi giorni è nettamente superiore alla media abituale della struttura.
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