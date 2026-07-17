Acqua contaminata, in 1200 all'ospedale

SKOPJE - È emergenza sanitaria a Gostivar, nel nord-ovest della Macedonia del Nord, dove è salito a circa 1200 il numero di persone che si sono rivolte negli ultimi quattro giorni all'ospedale "Dr. Ferid Murad" con sintomi di diarrea, vomito, dolori addominali, febbre e malessere. L'agenzia per l'alimentazione e la veterinaria (Ahv) ha vietato l'utilizzo dell'acqua potabile della rete cittadina.