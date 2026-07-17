Il colossale incendio che sta bruciando l'Aragona

Le condizioni meteorologiche continuano a complicare le operazioni di spegnimento: venti forti e variabili, temperature elevate e bassa umidità mantengono alto il rischio di espansione del rogo. Sul posto operano più di 400 soccorritori, affiancati da elicotteri e aerei antincendio, con il supporto dell’Unità Militare di Emergenza (UME).

Nella notte e nella mattinata di venerdì i “bomberos” si sono concentrati sulla protezione delle aree abitate, in particolare a Malpica de Arba e Uncastillo. Ad Asín risultano danneggiate almeno dieci abitazioni, mentre altre case sono state colpite in diverse località. Distrutta anche una fattoria di capre. L’elettricità resta interrotta ad Asín e Orés.