ITALIA
Crans-Montana, dimesso dal Niguarda un 16enne vittima dell'incendio
Torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero per gravi ustioni riportate nell'incendio.
Imago
Fonte Ats Ans
Crans-Montana, dimesso dal Niguarda un 16enne vittima dell'incendio
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Crans-Montana, dimesso dal Niguarda un 16enne vittima dell'incendio
Torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero per gravi ustioni riportate nell'incendio.
Crans-Montana, dimesso dal Niguarda un 16enne vittima dell'incendio
Torna a casa dopo oltre sei mesi di ricovero per gravi ustioni riportate nell'incendio.
MILANO - È stato dimesso questa mattina dall'ospedale Niguarda di Milano, Leonardo Bove il 16enne, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perchè a lungo non in condizione di essere trasportato.
Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale universitario di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo. Nel nosocomio milanese ha poi trascorso oltre sei mesi.
Una sola ragazza rimasta ustionata a Crans-Montana è ancora ricoverata al Niguarda. Si tratta di una 16enne, sua compagna di classe.
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