Crans-Montana, dimesso dal Niguarda un 16enne vittima dell'incendio

Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Leonardo è stato ricoverato nell'ospedale universitario di Zurigo prima di arrivare al Niguarda l'11 gennaio con ustioni sul 50% del corpo. Nel nosocomio milanese ha poi trascorso oltre sei mesi.

Una sola ragazza rimasta ustionata a Crans-Montana è ancora ricoverata al Niguarda. Si tratta di una 16enne, sua compagna di classe.