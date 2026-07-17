Niente energy drink se hai meno di 16 anni, la svolta inglese

«Sappiamo che migliaia di giovanissimi inglesi le consumano ogni giorno, ma le evidenze scientifiche sono chiare: possono aumentare l’ansia, compromettere sonno e concentrazione e avere ricadute negative sul percorso scolastico».

Non rientrano nel provvedimento le bevande analcoliche con livelli più bassi di caffeina, come Coca-Cola e Pepsi, riporta l’agenzia di stampa PA.