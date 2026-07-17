Niente energy drink se hai meno di 16 anni, la svolta inglese
La misura, pensata per tutelare il benessere di giovani e giovanissimi, entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.
LONDRA - In Inghilterra, dal prossimo anno, sarà vietata la vendita di energy drink ai minori di 16 anni. La misura entrerà in vigore ad aprile 2027 e riguarderà le bevande con un contenuto di caffeina superiore a 150 mg per litro, come comunicato dal governo.
Restano esclusi tè e caffè. Il divieto si estenderà a tutti i canali di vendita al dettaglio, inclusi negozi, distributori automatici e piattaforme online.
«Le bevande energetiche ad alto contenuto di caffeina non devono finire nelle mani dei bambini», ha dichiarato Sharon Hodgson, deputata responsabile per le questioni di salute pubblica.
«Sappiamo che migliaia di giovanissimi inglesi le consumano ogni giorno, ma le evidenze scientifiche sono chiare: possono aumentare l’ansia, compromettere sonno e concentrazione e avere ricadute negative sul percorso scolastico».
Non rientrano nel provvedimento le bevande analcoliche con livelli più bassi di caffeina, come Coca-Cola e Pepsi, riporta l’agenzia di stampa PA.