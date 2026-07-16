Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran

Trump non vuole fissare una scadenza

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente minacciato questa settimana l'Iran con attacchi alle infrastrutture civili. Alla domanda di una giornalista se intendesse dare un ultimatum all'Iran prima che l'esercito statunitense iniziasse bombardamenti sui ponti, Trump ha dichiarato mercoledì: «Non mi piace fissare delle scadenze».

Martedì Trump aveva invece affermato che la prossima settimana sarebbero state distrutte tutte le centrali elettriche e i ponti, «a meno che loro (gli iraniani) non si siedano al tavolo delle trattative e negozino», ha detto in un'intervista all'emittente statunitense Fox News. Trump ha inoltre annunciato pesanti attacchi anche nelle prossime notti.