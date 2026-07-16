Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran
Trump non fissa scadenze: «A meno che non siedano a trattare, gli attacchi proseguiranno»
TEHERAN - Secondo quanto riferito dall'esercito statunitense, per il quinto giorno consecutivo sono stati attaccati obiettivi in Iran. Gli attacchi sono iniziati alle 14.00 ora della costa orientale degli Stati Uniti (21.30 ora locale in Iran), ha comunicato su X il comando dell'esercito statunitense responsabile della regione (Centcom). L'obiettivo è «indebolire ulteriormente le capacità militari dell'Iran».
Solo mercoledì l'esercito statunitense aveva nuovamente attaccato l'Iran, questa volta in due ondate. Teheran ha risposto con colpi su obiettivi nella regione – tra l'altro, gli Stati del Golfo alleati degli Stati Uniti, Kuwait e Bahrein, hanno segnalato attacchi. Anche la Giordania ha segnalato nuovi colpi provenienti dall'Iran.
Trump non vuole fissare una scadenza
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente minacciato questa settimana l'Iran con attacchi alle infrastrutture civili. Alla domanda di una giornalista se intendesse dare un ultimatum all'Iran prima che l'esercito statunitense iniziasse bombardamenti sui ponti, Trump ha dichiarato mercoledì: «Non mi piace fissare delle scadenze».
Martedì Trump aveva invece affermato che la prossima settimana sarebbero state distrutte tutte le centrali elettriche e i ponti, «a meno che loro (gli iraniani) non si siedano al tavolo delle trattative e negozino», ha detto in un'intervista all'emittente statunitense Fox News. Trump ha inoltre annunciato pesanti attacchi anche nelle prossime notti.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!