Il bilancio del sisma sale a 4'930 morti e oltre 16'700 feriti

Sul fronte dei soccorsi, il governo riferisce l'impiego di 30.989 operatori, affiancati da 31.745 volontari e 2.278 soccorritori internazionali. Finora sono state distribuite 10.063 tonnellate di alimenti e circa 26,7 milioni di litri d'acqua, mentre i pazienti assistiti sono 35.781.

Le autorità precisano inoltre che continuano le operazioni di assistenza nelle aree colpite e che, dal sisma, sono state registrate complessivamente 1.308 scosse di assestamento.