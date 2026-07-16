Trump parla al Paese delle future elezioni e i repubblicani tremano

Partendo dal 2020 e dalla teoria della "Big Lie" - grande bugia - delle elezioni "rubate" da Joe Biden, il presidente ha portato l'attenzione degli americani sul Save America Act, il provvedimento che tanto gli sta a cuore ma che è bloccato in Senato per la mancanza di voti.

La misura limita il voto per posta e richiede l'obbligo della presentazione di un documento per votare. E per Trump la sua approvazione è fondamentale in vista di novembre. "Se non abbiamo elezioni sicure, non abbiamo un Paese. È essenziale per la nostra democrazia e per la nostra repubblica", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, l'unica che è parsa avere un'idea del discorso del presidente, avvolto fino all'ultimo nel mistero anche per molti dei suoi più stretti collaboratori.