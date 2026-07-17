Attacchi a ponti e target militari: gli Stati Uniti colpiscono ancora l'Iran

«Operazioni di rappresaglia continueranno»

L'attacco è stato condotto in rappresaglia per i recenti attacchi statunitensi contro infrastrutture civili iraniane, tra cui reti di telecomunicazioni e ferroviarie. ll Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha anche dichiarato che le azioni statunitensi nella regione hanno portato a un «grave calo della produzione e al blocco totale delle esportazioni di petrolio e gas attraverso lo Stretto di Hormuz», avvertendo che le sue «operazioni di rappresaglia continueranno».