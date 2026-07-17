REGNO UNITO
È Andy Burnham il nuovo premier
Eletto come leader del Parito laburista, subentrerà a Starmer a capo del governo ufficialmente lunedì
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Fonte Ats Ans
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È Andy Burnham il nuovo premier
Eletto come leader del Parito laburista, subentrerà a Starmer a capo del governo ufficialmente lunedì
È Andy Burnham il nuovo premier
Eletto come leader del Parito laburista, subentrerà a Starmer a capo del governo ufficialmente lunedì
LONDRA - Il Partito laburista britannico ha incoronato oggi senza sorprese come suo nuovo leader Andy Burnham, 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno.
Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour.
In assenza di qualunque concorrente, non dovrà sottoporsi al voto degli inscritti e subentrerà automaticamente al 63enne Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegne a Downing Street fissato per lunedì prossimo.
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