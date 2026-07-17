Il presidente tunisino Kais Saied sarebbe stato colto da un infarto

A rilanciare i dubbi è stato oggi Il Foglio. In un articolo firmato da Luca Gambardella, il giornale sostiene, citando proprie fonti, che Saied sarebbe ricoverato all'ospedale militare di Tunisi dopo un infarto che avrebbe reso necessario un intervento chirurgico urgente.

La notizia, al momento, non è stata confermata dalla Presidenza tunisina, dal Governo o da fonti mediche indipendenti. Le indiscrezioni hanno trovato nuova eco negli ambienti dell'opposizione tunisina all'estero. L'ex deputato Majdi Karbai, residente in Italia, ha rilanciato sui propri canali social l'ipotesi di un grave malore.