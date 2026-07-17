Sparatoria in Danimarca, tre feriti tra cui un agente di polizia
Le autorità mantengono un ampio dispiegamento di forze nella zona industriale di Aalborg
AALBORG - Tre persone sono state ferite in un confronto a fuoco in una zona industriale ad Aalborg, città nel nord della Danimarca.
Stando alle informazioni disponibili l'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando è stato segnalato un incendio in un capannone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. Secondo quanto riportato, al loro arrivo sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro gli agenti. La polizia ha quindi risposto al fuoco. L'autore del reato, un poliziotto e una terza persona sono rimasti feriti nello scontro.
«Non possiamo fornire ulteriori dettagli sulle loro condizioni, ma la situazione è grave e abbiamo una forte presenza sul posto» ha dichiarato Soren Pejtersen della polizia della Jutland settentrionale, riportato dalla Tv2 danese. La sparatoria si sarebbe conclusa poco dopo.
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