Sparatoria in Danimarca, tre feriti tra cui un agente di polizia

Stando alle informazioni disponibili l'allarme è scattato nel primo pomeriggio, quando è stato segnalato un incendio in un capannone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia. Secondo quanto riportato, al loro arrivo sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco contro gli agenti. La polizia ha quindi risposto al fuoco. L'autore del reato, un poliziotto e una terza persona sono rimasti feriti nello scontro.

«Non possiamo fornire ulteriori dettagli sulle loro condizioni, ma la situazione è grave e abbiamo una forte presenza sul posto» ha dichiarato Soren Pejtersen della polizia della Jutland settentrionale, riportato dalla Tv2 danese. La sparatoria si sarebbe conclusa poco dopo.