Così l'UE vuole sbloccare 230 miliardi "intrappolati" nelle banche

Sul legame tra banche e debito pubblico, la Commissione valuterà infine se siano necessarie ulteriori misure per limitare la concentrazione dei rischi e incoraggiare una maggiore diversificazione dei portafogli di titoli di Stato. "Le banche dell'Ue hanno bisogno delle condizioni giuste per crescere, consolidarsi e competere a livello globale", ha sottolineato la commissaria ai Servizi finanziari Maria Luís Albuquerque. "Semplificare le regole e renderle più proporzionate è importante, ma non sarà sufficiente: occorre rimuovere gli ostacoli nel mercato unico bancario e completare l'Unione bancaria".