Armi da guerra a difesa della droga in provincia di Varese
Scoperta una base operativa per lo spaccio con mitraglietta Sten, fucile a pompa e migliaia di euro in contanti.
Scoperta una base operativa per lo spaccio con mitraglietta Sten, fucile a pompa e migliaia di euro in contanti.
VARESE - I carabinieri italiani hanno scoperto e sequestrato ieri armi, droga e denaro durante un'operazione nei boschi in provincia di Varese e in particolare hanno trovato una mitraglietta Sten calibro 9, classificata come arma da guerra, e due caricatori con cartucce dello stesso calibro.
Il blitz dei militari ha riguardato un bivacco utilizzato nel territorio di Vergiate - a circa 20 chilometri dal confine svizzero - come base logistica per confezionare e vendere al dettaglio gli stupefacenti. Alla vista delle uniformi, le persone presenti sono fuggite nella vegetazione. Una è stata inseguita e fermata: si tratta di uno straniero senza fissa dimora già noto alle forze dell'ordine. Con sé aveva uno zaino che conteneva, oltre alla mitraglietta, 307 grammi di hashish, un coltello a serramanico e 2560 euro in banconote di vario taglio, soldi ritenuti provento dello spaccio. L'uomo è stato arrestato.
I militari hanno quindi perquisito l'accampamento trovando un fucile a pompa calibro 12 con un colpo in canna, munizioni, altri 300 euro e un bilancino di precisione.
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