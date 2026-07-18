Norvegia
Maxi incendio: 400 persone messe in sicurezza
Le autorità locali confermano che non si registrano feriti gravi dopo il rogo che ha distrutto oltre cento abitazioni a Krokstadelva.
afp
Fonte Sda Dpa
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Maxi incendio: 400 persone messe in sicurezza
Le autorità locali confermano che non si registrano feriti gravi dopo il rogo che ha distrutto oltre cento abitazioni a Krokstadelva.
Maxi incendio: 400 persone messe in sicurezza
Le autorità locali confermano che non si registrano feriti gravi dopo il rogo che ha distrutto oltre cento abitazioni a Krokstadelva.
DRAMMEN - In un grande incendio nella località norvegese di Krokstadelva, a sud-ovest della capitale Oslo, sono state distrutte più di 100 unità abitative. Sabato mattina, i vigili del fuoco della regione hanno comunicato che gli incendi erano sotto controllo, come ha riferito l'agenzia di stampa NTB.
Fino a quel momento, 400 persone erano state messe in sicurezza dalle fiamme. Inizialmente non vi erano segnalazioni di persone gravemente ferite.
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