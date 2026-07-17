Almeno un centinaio di case distrutte dalle fiamme

L'allarme è scattato poco dopo le 15.30, quando un incendio in una villetta a schiera si è rapidamente propagato ad altre abitazioni e nei terreni circostanti, favorito da forti venti. Diverse centinaia di persone sono state fatte evacuare.

Per contenere il rogo, sono stati impiegati sei elicotteri antincendio e numerose squadre di soccorso. Le autorità hanno inoltre istituito una zona di divieto di volo temporanea, per agevolare le operazioni di spegnimento.