Missile iraniano contro una nave statunitense nell'Oceano Indiano

l Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha inoltre annunciato in serata di aver distrutto un deposito di droni di superficie statunitensi e il «principale centro di intelligenza artificiale» del Bahrein, per rappresaglia contro i recenti attacchi statunitensi all'Iran. Lo riporta Anadolu.

In un comunicato le Guardie rivoluzionarie hanno spiegato che gli attacchi sono giunti dopo che le forze armate statunitensi avevano «commesso crimini di guerra" colpendo diversi ponti in Iran la notte precedente, «uccidendo e ferendo numerosi civili». Le stesse Guardie hanno inoltre minacciato «tutti i Paesi che ospitano basi militari statunitensi nella regione», precisando che «sono complici di questi crimini di guerra».