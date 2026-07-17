Rimini, perde il controllo dell'auto e finisce su folla e vetrine

L'episodio, che a molti ha richiamato alla mente le immagini dell'auto deliberatamente scagliata sulla folla in pieno centro a Modena a metà maggio, è accaduto questa sera intorno alle 19.30 in zona borgo San Giuliano, nei pressi del ponte Tiberio, molto vicino al centro di Rimini. A quanto finora ricostruito, si è trattato di un incidente. Il cinquantenne era alla guida dell'auto, un veicolo modificato per essere guidato con la sua disabilità motoria, e per motivi che dovranno ora essere chiariti ne ha perso il controllo. L'uomo non avrebbe riportato ferite gravi. Con lui nella vettura c'era una donna, anche lei ferita ma lievemente.

Sul posto per i rilievi la polizia locale, i vigili del fuoco e il 118 con i mezzi di soccorso.