Due muli investiti sulla A2

GIORNICO - Investimento di due muli a Giornico, nella zona del Centro smistamento camion, sulla A2 in direzione sud. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 5. Tre veicoli coinvolti nello scontro e nessun ferito tra i passeggeri delle auto.



Sul posto tre pattuglie della polizia e la carrozzeria di servizio. I due muli sono deceduti sul posto. Tutti e tre i veicoli avevano targhe straniere.