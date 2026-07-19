GIORNICO
Due muli investiti sulla A2
Gli animali erano sulla carreggiata: coinvolti tre veicoli con targhe straniere, pattuglie della polizia sul posto.
FVR / M. Franjo
Fonte FVR / M. Franjo
Due muli investiti sulla A2
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Due muli investiti sulla A2
Gli animali erano sulla carreggiata: coinvolti tre veicoli con targhe straniere, pattuglie della polizia sul posto.
Due muli investiti sulla A2
Gli animali erano sulla carreggiata: coinvolti tre veicoli con targhe straniere, pattuglie della polizia sul posto.
GIORNICO - Investimento di due muli a Giornico, nella zona del Centro smistamento camion, sulla A2 in direzione sud. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 5. Tre veicoli coinvolti nello scontro e nessun ferito tra i passeggeri delle auto.
Sul posto tre pattuglie della polizia e la carrozzeria di servizio. I due muli sono deceduti sul posto. Tutti e tre i veicoli avevano targhe straniere.
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