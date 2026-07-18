Ancora 6 chilometri di coda al San Gottardo

Stando alle informazioni del TCS il traffico automobilistico è rimasto bloccato in diversi tratti tra Altdorf (UR) e Göschenen (UR). Il TCS ha raccomandato ai viaggiatori di cercare di evitare la zona. Come deviazione viene consigliato il percorso tramite l'A13 e il tunnel del San Bernardino. Altre alternative sono l'A9 attraverso il Sempione e il Gran San Bernardo, oppure il trasporto auto al Lötschberg.