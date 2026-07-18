Donna svizzera trovata morta in casa dopo due mesi, scoperto un "tesoretto"

Si tratta di 136.900 euro in contanti, suddivisi in buste e nascosti tra gli oggetti personali. I lavoratori hanno sospeso l’intervento e avvisato la direzione, che ha coinvolto la Polizia locale: il denaro è stato inventariato e preso in consegna dagli agenti, quindi messo in sicurezza in banca.

Merz, casalinga originaria della Svizzera, come detto viveva con il marito e il figlio disabile, entrambi accompagnati all’ospedale di Jesi dopo il ritrovamento del corpo. A far emergere la situazione erano state le segnalazioni del dipartimento di salute mentale, preoccupato per l’assenza del figlio alle terapie, e di un vicino che non vedeva più la donna. L’autopsia, disposta dalla pm, ha confermato il decesso per cause naturali.