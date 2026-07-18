Germania
Maternità surrogata: il capogruppo CDU, Jens Spahn, si dimette
Il caso ha riacceso il dibattito politico all’interno del gruppo parlamentare CDU/CSU.
afp
Fonte Ats Ans
Maternità surrogata: il capogruppo CDU, Jens Spahn, si dimette
Il caso ha riacceso il dibattito politico all’interno del gruppo parlamentare CDU/CSU.
BERLINO - In Germania si è dimesso il capogruppo dell'Unione (che riunisce i partiti "gemelli" Unione cristiano democratica/CDU e Unione cristiano-sociale/CSU, di centro-destra) Jens Spahn, a seguito del dibattito sulla sua genitorialità tramite una madre surrogata negli Stati Uniti.
È quanto emerge da una lettera di Spahn ai membri del gruppo parlamentare CDU/CSU, di cui è in possesso l'agenzia di stampa tedesca dpa. Il cancelliere Friedrich Merz ne aveva chieste le dimissioni.
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