L'Iran pone fine agli impegni presi con gli Stati Uniti

«Al momento non ci sono notizie di colloqui e la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese», ha dichiarato Gharibabadi, aggiungendo: «Stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive. Tuttavia, hanno ricevuto una risposta e hanno capito che tali azioni non porteranno a nulla, poiché l'Iran darà una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori».

«Se sono saggi dovrebbero trovare altre soluzioni», ha sottolineato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.