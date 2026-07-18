L'Iran pone fine agli impegni presi con gli Stati Uniti
Teheran accusa Washington di aver violato il protocollo e annuncia misure di difesa più rigide.
TEHERAN - Il viceministro degli esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato oggi che «Teheran ha interrotto i suoi impegni previsti dal protocollo d'intesa (memorandum of understanding) firmato a Islamabad tra Iran e Stati Uniti».
«Al momento non ci sono notizie di colloqui e la politica attuale dell'Iran è quella di difendere fermamente il paese», ha dichiarato Gharibabadi, aggiungendo: «Stavamo negoziando, ma gli americani hanno violato completamente il protocollo d'intesa con le loro mosse aggressive. Tuttavia, hanno ricevuto una risposta e hanno capito che tali azioni non porteranno a nulla, poiché l'Iran darà una risposta decisa e una lezione severa agli aggressori».
«Se sono saggi dovrebbero trovare altre soluzioni», ha sottolineato, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.
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