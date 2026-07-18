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La loro barca affonda: salvati con l'elicottero

Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco al largo di Torvaianica
La loro barca affonda: salvati con l'elicottero
VIGILI DEL FUOCO
Fonte Vigili del Fuoco
elaborata da Redazione
La loro barca affonda: salvati con l'elicottero
Provvidenziale intervento dei Vigili del Fuoco al largo di Torvaianica

ROMA - Intervento poco prima delle 13 di sabato per l’elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Roma, impegnato a 12 miglia nautiche al largo di Torvaianica nel soccorso di due uomini feriti.

I due si trovavano a bordo di un tender dopo l’affondamento della loro imbarcazione. L’equipaggio del Drago VF162 li ha recuperati con una delicata manovra al verricello, trasferendoli successivamente nel porto di Anzio.

Una volta a terra, i feriti sono stati affidati al personale sanitario per il ricovero in ospedale.

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