Brucia il Canada, non si respira a New York: finale a rischio

Secondo il meteorologo del servizio statunitense NWS Peter Mullinax, a causa di venti nord-occidentali sopra i Grandi Laghi, il fumo potrebbe intensificarsi nel fine settimana. L’impatto è già evidente: «L’aria è estremamente densa, si fa fatica a vedere lo skyline», ha raccontato una visitatrice a Washington.

I dati sull’inquinamento sono preoccupanti. Secondo IQAir, giovedì sera Chicago e Detroit risultavano le città con l’aria più inquinata al mondo, seguite da New York. In alcune località l’indice di qualità dell’aria ha raggiunto livelli estremi. A Chicago una partita della MLS con circa 40'000 spettatori è stata rinviata.