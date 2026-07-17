Più squadre, più soldi, più potere

«Eppure, devo essere sincero, io non sono del tutto contrario all’idea - è intervenuto Arno Rossini - Già questa Coppa del mondo a 48 squadre sembrava poter essere un disastro e invece si è rivelata divertente e interessante. Credo che i margini per un ulteriore allargamento ci siano».

Più nazionali significa livello più basso.

«Non è per forza così. O almeno, è chiaro che si aggiungeranno alla festa selezioni che hanno mancato la qualificazione a questo Mondiale, quindi in teoria più deboli; in Nord America abbiamo però visto che di squadre materasso non ce ne sono più. Tutti hanno dimostrato di avere idee e ordine tattico. L’allargamento, a mio avviso, non sarebbe quindi un indebolimento quanto piuttosto un arricchimento. E non parlo di soldi».