Finalmente, Mauro Schmid

La tappa si è così decisa in un emozionante duello uno contro uno. Schmid ha aspettato il momento giusto, ha lanciato lo sprint con grande lucidità e ha piegato Tejada, conquistando una vittoria tanto meritata quanto attesa. Un trionfo che entra di diritto tra le pagine più belle del ciclismo svizzero recente.

Per quanto riguarda la classifica generale, il gruppo della maglia gialla ha tagliato il traguardo con 7'32" di ritardo da Mauro Schmid. Tadej Pogacar conserva così senza affanni il primato, ma la 13ª tappa registra anche il grande balzo in avanti di Tom Pidcock, che passa dal decimo al quarto posto della generale, portandosi a 4'15" dallo sloveno.