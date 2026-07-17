Finalmente, Mauro Schmid
Lo svizzero del Team Jayco AlULa si impone sul traguardo di Belfort.
Lo svizzero del Team Jayco AlULa si impone sul traguardo di Belfort.
BELFORT - Finalmente, Mauro Schmid. Il 27enne svizzero ha conquistato la sua prima vittoria di tappa al Tour de France, imponendosi nella 13ª frazione, la Dole-Belfort di 205,8 chilometri. Sul traguardo ha battuto in una volata a due il colombiano Harold Tejada, firmando il successo più prestigioso della sua carriera e prendendosi la rivincita dopo la delusione dello scorso anno, quando a Tolosa aveva soltanto sfiorato l'impresa.
Schmid è stato tra i protagonisti della gigantesca fuga di giornata, composta da ben 57 corridori. La svolta è arrivata nella discesa conclusiva del Ballon d'Alsace, dove lo svizzero ha lanciato l'attacco decisivo insieme a Tejada. I due sono riusciti a scavare un margine di una ventina di secondi sul primo gruppo di inseguitori, nel quale figurava anche il britannico Tom Pidcock, gestendo alla perfezione il vantaggio fino agli ultimi metri.
La tappa si è così decisa in un emozionante duello uno contro uno. Schmid ha aspettato il momento giusto, ha lanciato lo sprint con grande lucidità e ha piegato Tejada, conquistando una vittoria tanto meritata quanto attesa. Un trionfo che entra di diritto tra le pagine più belle del ciclismo svizzero recente.
Per quanto riguarda la classifica generale, il gruppo della maglia gialla ha tagliato il traguardo con 7'32" di ritardo da Mauro Schmid. Tadej Pogacar conserva così senza affanni il primato, ma la 13ª tappa registra anche il grande balzo in avanti di Tom Pidcock, che passa dal decimo al quarto posto della generale, portandosi a 4'15" dallo sloveno.
Il Tour entra ora nel suo momento decisivo. Tra sabato e domenica il gruppo sarà chiamato ad affrontare un autentico weekend di alta montagna: 337,2 chilometri e ben otto Gran Premi della Montagna metteranno a dura prova i pretendenti alla maglia gialla. Nel menu dei due tapponi alpini figurano salite iconiche come il Grand Ballon (1ª categoria), il Ballon d'Alsace (1ª categoria), il Col du Haag e il Col de la Croisette (1ª categoria), prima del durissimo arrivo in quota sul Plateau du Solaison, ascesa classificata fuori categoria. Due tappe che potrebbero ridisegnare la classifica generale.
Full gas for Mauro Schmid in Belfort! 💨— Tour de France™ (@LeTour) July 17, 2026
Pleine vitesse pour Mauro Schmid à Belfort ! 💨#TDF2026 pic.twitter.com/rP0ZTZb91E