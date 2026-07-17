Ora è ufficiale: Manzambi diventa un "Villans"

Il centrocampista offensivo, 20 anni, si è messo in luce anche con la maglia rossocrociata ai Mondiali ed è stato premiato come Giovane dell'Anno dell'Europa League, riconoscimento che ne certifica la crescita e il valore a livello internazionale.

Il fantasista elvetico indosserà la maglia numero 44, la stessa che lo ha accompagnato nel percorso europeo con il club tedesco fino alla finale di Istanbul.