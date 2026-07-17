Ora è ufficiale: Manzambi diventa un "Villans"
Indiscrezioni confermate: il talento svizzero lascia il Friburgo dopo una stagione da protagonista e firma con l’Aston Villa.
Indiscrezioni confermate: il talento svizzero lascia il Friburgo dopo una stagione da protagonista e firma con l’Aston Villa.
BIRMINGHAM -
Dopo le voci degli scorsi giorni, è arrivata la conferma: Johan Manzambi è un nuovo giocatore dell'Aston Villa. Il talento svizzero lascia il Friburgo dopo una stagione da protagonista tra Bundesliga ed Europa League, competizione conclusa in finale proprio contro la squadra inglese.
Il centrocampista offensivo, 20 anni, si è messo in luce anche con la maglia rossocrociata ai Mondiali ed è stato premiato come Giovane dell'Anno dell'Europa League, riconoscimento che ne certifica la crescita e il valore a livello internazionale.
Il fantasista elvetico indosserà la maglia numero 44, la stessa che lo ha accompagnato nel percorso europeo con il club tedesco fino alla finale di Istanbul.
Al momento il club di Birmingham non ha reso noti né la cifra del trasferimento né la durata del contratto. Nei giorni precedenti, tuttavia, erano emerse indiscrezioni che stimavano l'operazione intorno ai 60 milioni, con un accordo della durata di cinque anni. Se la cifra fosse confermata, Manzambi diventerebbe il giocatore svizzero più pagato nella storia, superando il suo capitano nella Nazionale Granit Xhaka, acquistato dall'Arsenal nel 2016 per 45 milioni di euro.
It's official 🤩— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ