Dalla gioia mondiale alla paura: Yamal nel mirino dei ladri

A rassicurare tutti ci ha pensato lo zio del calciatore, Abdul, intervenuto ai microfoni di Telecinco: «La casa è estremamente sicura. Un furto è praticamente impossibile». La villa, peraltro, è già nota al grande pubblico: in passato era stata la residenza di Gerard Piqué e Shakira.

Secondo le prime ricostruzioni, nella stessa notte nel complesso residenziale di lusso si sarebbero verificati almeno altri due tentativi di furto. Gli investigatori stanno cercando di capire se gli episodi siano collegati e se dietro ci sia la stessa banda.