La finalina, un peso che vale milioni
Il terzo posto finale conta tantissimo. Anche se magari non subito
Arno Rossini: «A questo punto del torneo, più che le qualità tecniche o gli accorgimenti tattici, conterà la voglia».
Il terzo posto finale conta tantissimo. Anche se magari non subito
Arno Rossini: «A questo punto del torneo, più che le qualità tecniche o gli accorgimenti tattici, conterà la voglia».
MIAMI GARDENS - Arrivate a questo punto dopo una sconfitta dolorosissima, Francia e Inghilterra hanno ancora la possibilità di chiudere il Mondiale con un sorriso. Una di fronte all’altra nella finalina di Miami, si contenderanno infatti la “medaglia di bronzo”. Contentino in piena manifestazione, che però diventa un risultato prestigioso con il passare del tempo. Riconoscimento che vale un ultimo sforzo.
Perché la sensazione è proprio questa: svuotati dopo aver perso la possibilità di mettere le mani sulla coppa - che entrambi sognavano - (tre) leoni e galletti si presenteranno all’appuntamento di questa sera (ore 23 in Svizzera) con forze e motivazioni al minimo.
«A questo punto del torneo, più che le qualità tecniche o gli accorgimenti tattici, conterà la voglia - è intervenuto Arno Rossini - e non so quanta ne sia rimasta ai giocatori di Francia e Inghilterra. Presentarsi alla partita senza motivazioni è però un errore. Il terzo posto è infatti importante. Per il curriculum come anche per le casse federali. Vincere la finalina invece che perderla fa grande differenza per quel che riguarda i milioni che arrivano dalla FIFA».
Bravi dovranno essere Deschamps e Tuchel a spingere i loro ragazzi.
«Il primo è all’ultima partita alla guida della nazionale. Ci terrà a finire bene. Ha ancora un bel rapporto con tutti, è credibile e ascoltato: sono sicuro, nonostante tutto, preparerà bene la sfida».
Il tedesco?
«Per quanto fatto con l’Argentina e anche per le polemiche che lo hanno coinvolto - alcune le ha innescate lui - non so se lo faranno entrare nello spogliatoio. Magari preparerà la partita in smart working. Scherzi a parte, mi pare che il gruppo non sia più dalla sua parte. Non so quanto le sue parole potranno avere effetto».
Tuchel aveva ammesso di non volerla nemmeno giocare la finalina…
«Tenuto conto di tutto ciò, credo che la Francia sia favorita. Tra le due è quella che arriva meno peggio alla sfida e che, tutto sommato, vive un momento più tranquillo. Tra i galletti c’è delusione per aver perso un'opportunità gigantesca, è vero; la possibilità di chiudere il Mondiale con un cioccolatino potrebbe in ogni caso convincerli a fare un ultimo sforzo».
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