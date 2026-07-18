La finalina, un peso che vale milioni

«A questo punto del torneo, più che le qualità tecniche o gli accorgimenti tattici, conterà la voglia - è intervenuto Arno Rossini - e non so quanta ne sia rimasta ai giocatori di Francia e Inghilterra. Presentarsi alla partita senza motivazioni è però un errore. Il terzo posto è infatti importante. Per il curriculum come anche per le casse federali. Vincere la finalina invece che perderla fa grande differenza per quel che riguarda i milioni che arrivano dalla FIFA».

Bravi dovranno essere Deschamps e Tuchel a spingere i loro ragazzi.

«Il primo è all’ultima partita alla guida della nazionale. Ci terrà a finire bene. Ha ancora un bel rapporto con tutti, è credibile e ascoltato: sono sicuro, nonostante tutto, preparerà bene la sfida».