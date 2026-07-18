Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?
Tre ore di attesa davanti al Gottardo spingono molti a lasciare l’auto. Ma può essere pericoloso e di intralcio, oltre che formalmente vietato.
Tre ore di attesa davanti al Gottardo spingono molti a lasciare l’auto. Ma può essere pericoloso e di intralcio, oltre che formalmente vietato.
ALTDORF - Il traffico delle vacanze in direzione sud ha praticamente paralizzato la circolazione davanti al tunnel del Gottardo, fin dalle prime ore di sabato. Al mattino la coda è cresciuta fino a 20 chilometri. Secondo il TCS, gli automobilisti devono prevedere un tempo di attesa di circa tre ore, tempo che sta mettendo a dura prova i turisti. Nelle foto di BRK News si vede infatti come diverse persone abbandonino i loro veicoli per sgranchirsi le gambe sull’autostrada. Ma è davvero permesso?
«Dal punto di vista legale è fondamentalmente vietato e può essere sanzionato con una multa disciplinare di 20 franchi», aveva dichiarato già la scorsa estate Hubert Lussmann, ufficiale di picchetto della Polizia cantonale di Uri, a 20 Minuten.
«Un grande pericolo»
In caso di lunghe code, ad esempio dopo una chiusura a ulteriori accessi sull'autostrada, le forze di polizia sono di solito già presenti sul posto. In tali situazioni, tuttavia, gli agenti raramente si fermano per distribuire multe.
Nonostante ciò, la polizia sconsiglia vivamente di lasciare l’auto. «Nella corsia di emergenza da creare tra le auto, i pedoni possono rappresentare un grande pericolo per i veicoli di soccorso in arrivo e mettersi essi stessi in grave pericolo. Pertanto, in ogni caso si dovrebbe restare in auto», aveva detto Lussmann. Inoltre, le persone sulla carreggiata ostacolano ulteriormente il traffico non appena la coda si dissolve.
Anche la legge è chiara. Secondo l’articolo 36, paragrafo 3 dell’Ordinanza sulle regole della circolazione stradale, gli occupanti dei veicoli non possono accedere alla carreggiata su autostrade e semiautostrade. Fanno eccezione solo i casi di fermata d’emergenza.