Megacoda verso sud, persone fuori dalle auto: è permesso?

ALTDORF - Il traffico delle vacanze in direzione sud ha praticamente paralizzato la circolazione davanti al tunnel del Gottardo, fin dalle prime ore di sabato. Al mattino la coda è cresciuta fino a 20 chilometri. Secondo il TCS, gli automobilisti devono prevedere un tempo di attesa di circa tre ore, tempo che sta mettendo a dura prova i turisti. Nelle foto di BRK News si vede infatti come diverse persone abbandonino i loro veicoli per sgranchirsi le gambe sull’autostrada. Ma è davvero permesso?