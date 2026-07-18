Chiesti 1,1 miliardi per il cartello dell’etilene

Nella nota odierna Clariant fa sapere che respinge fermamente le accuse e che si difenderà vigorosamente. L'azienda sostiene di avere prove solide che dimostrano come il comportamento passato non abbia avuto alcun impatto sul mercato. Intanto però si allunga la lista delle società che nell'ambito di questo dossier hanno citato in giudizio Clariant: si erano già attivate imprese come Shell, BASF, TotalEnergies, Dow, OMV, MOL Group, Braskem e LyondellBasell.

Per conoscere la reazione della borsa alle ultime novità occorre attendere l'apertura del mercato lunedì mattina. Dall'inizio del 2026 l'azione Clariant ha guadagnato l'8%, ma negative sono le performance sull'arco di dodici mesi (-10%) e di cinque anni (-59%).