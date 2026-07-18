Rotaia batte asfalto: il sondaggio che divide automobilisti e utenti del pubblico

Secondo lo studio, solo il 38% degli svizzeri chiede investimenti cospicui o massicci nelle strade nazionali e la percentuale scende al 29% per quanto riguarda le strade urbane e gli agglomerati. La maggioranza della popolazione, invece, predilige interventi più mirati e meno impattanti. Al contrario, il trasporto su rotaia gode di un ampio favore: il 62% dei circa 1800 intervistati in aprile nella Svizzera tedesca e in Romandia auspica investimenti massicci o considerevoli per l'infrastruttura ferroviaria, mentre il 57% sostiene con convinzione il potenziamento del trasporto pubblico locale.