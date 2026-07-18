Malouk fa arrestare due 18enni
Il cane delle forze dell’ordine ha permesso di localizzare i sospettati dopo due furti notturni a Vogelsang.
VOGELSANG - Di notte ignoti si erano introdotti in due abitazioni a Vogelsang. I residenti, accortisi della presenza degli intrusi, hanno dato l’allarme. In un caso, uno dei malviventi avrebbe spruzzato spray al peperoncino contro il proprietario di casa. Le ricerche avviate poco dopo hanno portato all’arresto di due 18enni algerini, sospettati di aver commesso i reati.
I fatti risalgono a venerdì 17 luglio 2026, poco dopo le 3:15. Un residente di una casa indipendente in Aarestrasse ha udito rumori sospetti e, andando a controllare, ha notato la presenza di persone sconosciute all’interno dell’abitazione. Gli intrusi si sono immediatamente dati alla fuga e l’uomo ha allertato la polizia.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia regionale di Brugg, della polizia cittadina di Baden e della polizia cantonale di Argovia. Durante le ricerche, un’unità cinofila ha individuato due sospetti, che si sono poi allontanati a bordo di un monopattino elettrico in direzione di Gugelweg.
Quasi in contemporanea è arrivata la segnalazione di un secondo furto con scasso in una casa indipendente in Bücklistrasse. Anche in questo caso il residente è stato svegliato da rumori sospetti e, nella propria camera da letto, si è trovato di fronte due uomini sconosciuti. Uno di loro lo avrebbe aggredito con spray al peperoncino prima di fuggire insieme al complice dalla porta principale.
Il cane poliziotto Malouk ha seguito la traccia dei fuggitivi attraverso il ponte ferroviario fino al margine del bosco, dove gli agenti hanno rinvenuto un monopattino elettrico abbandonato. Poco dopo, il cane ha individuato i due uomini. Al tentativo di arresto, questi hanno cercato nuovamente di fuggire: uno è stato bloccato da Malouk, mentre il secondo è stato fermato da un’agente al termine di un breve inseguimento a piedi.
I due arrestati, entrambi algerini di 18 anni, sono stati fermati dalla polizia cantonale con l’accusa di aver commesso un reato. La procura ha aperto un procedimento penale e ha richiesto per entrambi la custodia cautelare.