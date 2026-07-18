Malouk fa arrestare due 18enni

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia regionale di Brugg, della polizia cittadina di Baden e della polizia cantonale di Argovia. Durante le ricerche, un’unità cinofila ha individuato due sospetti, che si sono poi allontanati a bordo di un monopattino elettrico in direzione di Gugelweg.

Quasi in contemporanea è arrivata la segnalazione di un secondo furto con scasso in una casa indipendente in Bücklistrasse. Anche in questo caso il residente è stato svegliato da rumori sospetti e, nella propria camera da letto, si è trovato di fronte due uomini sconosciuti. Uno di loro lo avrebbe aggredito con spray al peperoncino prima di fuggire insieme al complice dalla porta principale.