Passeggera del bus gravemente ferita dopo una frenata
Per evitare un furgone, l'autista di un veicolo TPG ha dovuto frenare bruscamente. La manovra ha fatto cadere una viaggiatrice, che è stata portata al pronto soccorso.
GINEVRA - La frenata d'emergenza di un autobus dei Transports publics genevois (TPG) ha mandato una passeggera in ospedale, venerdì verso le 10:40. Il veicolo circolava sul boulevard des Philosophes, nel quartiere di Plainpalais, quando un furgone per le consegne gli ha tagliato la strada. Per evitare la collisione, l'autista del bus ha dovuto frenare bruscamente. L'arresto improvviso ha fatto cadere a terra una trentenne seduta in fondo al veicolo. Gravemente ferita, quest'ultima è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso degli Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), indica la «Tribune de Genève».
Da parte sua, il conducente del furgone ha lasciato il luogo «senza adempiere ai suoi doveri», ha indicato la polizia cantonale. La quale è alla ricerca di testimoni. Questi sono pregati di contattare la brigata stradale e incidenti al: 022 427 64 50. È in corso un'inchiesta.
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