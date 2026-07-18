Il camping solo per adulti è "fully booked", le titolari: «Lo rifaremmo»

«È stato brutale», racconta Virginia Blatter, riferendosi non tanto agli articoli, quanto all'eco che hanno provocato. Le sorelle hanno ricevuto email violente, una persino con una minaccia di morte, e qualcuno ha scritto che «avrebbero meritato tutti un colpo alla testa». Sono arrivate anche recensioni da una stella su Google e prenotazioni false, ma a turbare le sorelle è stato soprattutto l'odio verso i bambini emerso nei commenti su Facebook: «C'erano molte affermazioni estremamente al limite contro i bambini», spiega Cheyenne Blatter. «Ci ha fatto riflettere: era davvero la decisione giusta? Che tipo di persone stiamo attirando con questo concetto?»

Le titolari: «Lo rifaremmo»

A distanza di mesi, il bilancio è più che positivo: il camping per adulti è al completo, come dimostra il cartello all'ingresso con la scritta «Fully Booked, Ausgebucht, Complet». «Non rimpiangiamo assolutamente quanto fatto, per niente», afferma Cheyenne, mentre la sorella Virginia aggiunge: «Lo rifaremmo». Le due titolari hanno potuto constatare che l'atmosfera è molto meno ostile e i conflitti tra gli ospiti sono drasticamente diminuiti. Prima, raccontano, arrivavano continui reclami quando i bambini giocavano a calcio, andavano in bicicletta o facevano tuffi in piscina. «Ma i bambini devono poter essere bambini», sottolinea Cheyenne. «Devono potersi sfogare. È mille volte meglio che se stessero tutto il giorno muti davanti all'iPad».