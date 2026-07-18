Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, il 35enne stava svolgendo lavori legati alla sua attività nel campo della pastorizia quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri lungo un pendio.