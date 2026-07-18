Tragico infortunio in montagna: morto un 35enne
L’uomo, cittadino francese, è precipitato per diversi metri mentre lavorava sopra l’alpe di Camadra. Il fatto è avvenuto venerdì
BLENIO - Un infortunio in montagna con esito letale si è verificato venerdì in alta Valle di Blenio. La Polizia cantonale riferisce che la segnalazione è giunta poco prima delle 09.30 alla Centrale comune d’allarme (CECAL), dopo il ritrovamento del corpo esanime di un uomo.
La vittima è un 35enne cittadino francese residente in Francia. Il ritrovamento è avvenuto in una zona impervia sopra l’alpe di Camadra, a un’altitudine di circa 2’600 metri.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.
Stando a una prima ricostruzione, e per cause che l’inchiesta dovrà chiarire, il 35enne stava svolgendo lavori legati alla sua attività nel campo della pastorizia quando è rimasto vittima di una caduta di diversi metri lungo un pendio.
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