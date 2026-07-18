Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione
Incidente nel pomeriggio sulla tirata di Dongio, polizia e carrozzeria di servizio sul posto
Incidente nel pomeriggio sulla tirata di Dongio, polizia e carrozzeria di servizio sul posto
ACQUAROSSA - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato sulla tirata di via Lucomagno, a Dongio, nel territorio comunale di Acquarossa.
Erano da poco passate le 15 quando il conducente di un veicolo con rimorchio, diretto da Acquarossa verso Biasca, ha perso il controllo per cause che l’inchiesta di polizia dovrà chiarire.
Il mezzo ha invaso la corsia opposta, urtando un veicolo in esposizione presso un garage con stazione di rifornimento, e ha terminato la corsa pochi metri più avanti. Non si registrano feriti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale per i rilievi e la gestione del traffico, regolato temporaneamente a senso unico alternato. Il recupero del veicolo coinvolto è stato affidato a una carrozzeria di servizio.