Perde il controllo e urta un veicolo in esposizione

Il mezzo ha invaso la corsia opposta, urtando un veicolo in esposizione presso un garage con stazione di rifornimento, e ha terminato la corsa pochi metri più avanti. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale per i rilievi e la gestione del traffico, regolato temporaneamente a senso unico alternato. Il recupero del veicolo coinvolto è stato affidato a una carrozzeria di servizio.