Moto contro un autobus, traffico in tilt

Secondo quanto riferitoci da più lettori, il centauro non ha riportato ferite. Gravi, invece, le ripercussioni per il traffico, bloccato in ogni direzione. L'arteria dove si è verificato il sinistro, infatti, è l'unica via di sfogo per il traffico in entrata e uscita dal centro cittadino, con la chiusura del lungolago scattata alle 18 per gli eventi di LongLake Festival. «È un macello» spiega, con un'espressione forte ma efficace, un lettore.

Sul posto, riferisce un altro lettore, sono giunti polizia e soccorritori a sirene spiegate. Poco dopo le 18.30 i veicoli incidentati sono stati sgomberati e la circolazione ha iniziato un lento ritorno alla normalità.