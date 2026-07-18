Moto contro un autobus, traffico in tilt
Incidente poco dopo le 18 nella rotonda della Stazione FFS, viabilità bloccata nella zona e non solo, complice la chiusura del lungolago
Incidente poco dopo le 18 nella rotonda della Stazione FFS, viabilità bloccata nella zona e non solo, complice la chiusura del lungolago
LUGANO - Un incidente avvenuto poco dopo le 18 nella rotatoria della Stazione FFS di Lugano sta mandando in tilt la viabilità nella zona, e non solo.
Stando alle prime informazioni giunte in redazione, una moto di grossa cilindrata con targhe italiane si è scontrata - per cause che spetterà alla polizia stabilire - con un autobus delle TPL che stava affrontando la rotonda in direzione di Massagno.
Secondo quanto riferitoci da più lettori, il centauro non ha riportato ferite. Gravi, invece, le ripercussioni per il traffico, bloccato in ogni direzione. L'arteria dove si è verificato il sinistro, infatti, è l'unica via di sfogo per il traffico in entrata e uscita dal centro cittadino, con la chiusura del lungolago scattata alle 18 per gli eventi di LongLake Festival. «È un macello» spiega, con un'espressione forte ma efficace, un lettore.
Sul posto, riferisce un altro lettore, sono giunti polizia e soccorritori a sirene spiegate. Poco dopo le 18.30 i veicoli incidentati sono stati sgomberati e la circolazione ha iniziato un lento ritorno alla normalità.