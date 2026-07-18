Facciamo la Corte! sta cercando (chissà) proprio te
Si cercano persone desiderose di fornire il proprio contributo all'evento in programma il 28 e 29 agosto
MUZZANO - È aperta la ricerca di volontarie e volontari per l’undicesima edizione di Facciamo la corte!, il tradizionale evento di fine estate a Muzzano in programma quest'anno venerdì 28 e sabato 29 agosto. L’organizzazione lancia un appello alla partecipazione, sottolineando il ruolo fondamentale di chi opera dietro le quinte del festival.
«Chi lavora dietro le quinte di un festival ne è anche l'anima. L'energia, la disponibilità e lo spirito di collaborazione di chi partecipa si respirano in ogni angolo della manifestazione: è proprio questo clima di condivisione e solidarietà, che nasce dal lavorare insieme, uno degli aspetti più belli e significativi dell'esperienza», spiegano i promotori.
Il contributo dei volontari sarà richiesto non solo durante le giornate dell’evento, ma anche nella fase di allestimento nei giorni precedenti e in quella di disallestimento successiva. In particolare, l’organizzazione evidenzia l’importanza della partecipazione nella giornata di domenica, dedicata alle operazioni finali. «Più mani ci saranno, più velocemente riusciremo a concludere i lavori, trasformando anche questo momento in un'occasione di condivisione e, perché no!, poter fare ancora un po' di festa insieme prima di salutarci», viene sottolineato.
A chi prenderà parte all’iniziativa saranno garantiti diversi benefit: accesso gratuito al festival, t-shirt ufficiale dello staff, pasti e bevande durante i turni, eventuale alloggio e possibili rimborsi spese. Ulteriori vantaggi potranno essere riconosciuti in base al tipo di contributo offerto e alla disponibilità.
Nel caso in cui il numero di candidature superi le necessità organizzative, potrà essere effettuata una selezione. Orari, turni e mansioni saranno comunicati via email entro una settimana dall’inizio della manifestazione.