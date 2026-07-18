Facciamo la Corte! sta cercando (chissà) proprio te

Il contributo dei volontari sarà richiesto non solo durante le giornate dell’evento, ma anche nella fase di allestimento nei giorni precedenti e in quella di disallestimento successiva. In particolare, l’organizzazione evidenzia l’importanza della partecipazione nella giornata di domenica, dedicata alle operazioni finali. «Più mani ci saranno, più velocemente riusciremo a concludere i lavori, trasformando anche questo momento in un'occasione di condivisione e, perché no!, poter fare ancora un po' di festa insieme prima di salutarci», viene sottolineato.

A chi prenderà parte all’iniziativa saranno garantiti diversi benefit: accesso gratuito al festival, t-shirt ufficiale dello staff, pasti e bevande durante i turni, eventuale alloggio e possibili rimborsi spese. Ulteriori vantaggi potranno essere riconosciuti in base al tipo di contributo offerto e alla disponibilità.