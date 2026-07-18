15 chilometri di coda al San Gottardo (e quasi tre ore di attesa)
Anche per chi procede in direzione nord ne deve affrontare cinque e ritardi di poco più di un'ora
BELLINZONA - Continua a essere un sabato di grande traffico sull'asse stradale nord-sud.
La criticità maggiore, esattamente come questa mattina, è rappresentata dall'attraversamento del San Gottardo. Alle 16, al portale nord della galleria autostradale, erano più di 15 i chilometri di coda in direzione del Ticino, con ritardi che sfioravano le tre ore. Congestionata anche la viabilità ordinaria tra Erstfeld e Goeschenen. Il consiglio è di scegliere il percorso alternativo lungo l'A13 del San Bernardino.
In territorio ticinese la circolazione è scorrevole fino in prossimità della frontiera di Chiasso-Brogeda dove, a causa delle operazioni doganali, bisogna calcolare un ritardo di una decina di minuti.
Tornando in Leventina, bisogna dare conto di chi, le vacanze, le ha già concluse. Ci sono infatti poco più di 5 chilometri di coda al portale sud del San Gottardo, con ritardi di poco superiori all'ora. L'ingresso di Airolo è chiuso, al contrario della corsia Cupra che è percorribile.