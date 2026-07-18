15 chilometri di coda al San Gottardo (e quasi tre ore di attesa)

La criticità maggiore, esattamente come questa mattina, è rappresentata dall'attraversamento del San Gottardo. Alle 16, al portale nord della galleria autostradale, erano più di 15 i chilometri di coda in direzione del Ticino, con ritardi che sfioravano le tre ore. Congestionata anche la viabilità ordinaria tra Erstfeld e Goeschenen. Il consiglio è di scegliere il percorso alternativo lungo l'A13 del San Bernardino.