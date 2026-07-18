Auto finisce sul tetto a Magadino

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Stando alle informazioni in nostro possesso, ha riportato solo lievi escoriazioni, senza ferite gravi. «Per fortuna in quel momento passava una pattuglia della polizia e poco dopo è arrivata anche l'automedica, che si trovava in zona per la festa del Porto di Magadino», racconta un testimone oculare.

Successivamente sono intervenuti anche i pompieri per verificare eventuali inquinamenti causati dal sinistro.