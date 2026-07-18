Auto finisce sul tetto a Magadino
Secondo incidente di questo tipo in una settimana, il conducente è uscito da solo dall'abitacolo
Secondo incidente di questo tipo in una settimana, il conducente è uscito da solo dall'abitacolo
GAMBAROGNO - Per la seconda volta in meno di una settimana, un'auto si è ribaltata a Magadino, nel territorio comunale di Gambarogno.
L'incidente è avvenuto sabato pomeriggio, intorno alle 20.45, sulla strada cantonale. Secondo quanto riferito da un lettore che ha inviato un'immagine in redazione, l'urto del veicolo contro un guardrail potrebbe aver avuto un ruolo determinante.
Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo. Stando alle informazioni in nostro possesso, ha riportato solo lievi escoriazioni, senza ferite gravi. «Per fortuna in quel momento passava una pattuglia della polizia e poco dopo è arrivata anche l'automedica, che si trovava in zona per la festa del Porto di Magadino», racconta un testimone oculare.
Successivamente sono intervenuti anche i pompieri per verificare eventuali inquinamenti causati dal sinistro.