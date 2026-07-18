Grande festa per i 200 anni del Porto di Magadino

Dalle 11.00 il lungolago si è animato con un mercatino artigianale, un’area street food e numerose attività per famiglie, tra giochi, laboratori e musica itinerante. In programma anche danze storiche e due crociere sul piroscafo “Piemonte” (alle 14 e alle 16) attorno alle Isole di Brissago. Al Parco Meschini, un’esposizione ha raccontato la storia della navigazione, affiancata da visite guidate tra lago, chiese e il Grand Hotel du Bateau à Vapeur.