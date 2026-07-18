Grande festa per i 200 anni del Porto di Magadino
Giornata ricca di festeggiamenti per celebrare il primo viaggio del battello a vapore, datato 1826
Giornata ricca di festeggiamenti per celebrare il primo viaggio del battello a vapore, datato 1826
GAMBAROGNO - Magadino ha celebrato i 200 anni del suo porto con una giornata di eventi sul lungolago. L’anniversario richiama il 1826, quando il primo battello a vapore del Verbano inaugurò la linea tra Magadino e Arona, trasformando il borgo in un punto nevralgico della navigazione sul Lago Maggiore.
Dalle 11.00 il lungolago si è animato con un mercatino artigianale, un’area street food e numerose attività per famiglie, tra giochi, laboratori e musica itinerante. In programma anche danze storiche e due crociere sul piroscafo “Piemonte” (alle 14 e alle 16) attorno alle Isole di Brissago. Al Parco Meschini, un’esposizione ha raccontato la storia della navigazione, affiancata da visite guidate tra lago, chiese e il Grand Hotel du Bateau à Vapeur.
Nel pomeriggio, alle 17, il concerto di Luca Ghielmetti & Friends ha proposto un viaggio tra canzoni di lago e di mare. Alle 17.30, allo Spazio M.A.D., lo storico Marino Viganò ha tenuto una conferenza dedicata ai 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. Tutta la giornata è stata contraddistinta da attività informative e iniziative naturalistiche alla Diga della Pepa, tra cui la performance itinerante “Lombrichi”.
Complice la bella (e non troppo calda) giornata di sole, il pubblico ha risposto in massa.
Dalle 19.30 il concerto dell’Unione Filarmonica Gambarognese, i discorsi ufficiali e lo spettacolo “Porto un sogno” della Compagnia Finzi Pasca, che unisce musica, poesia e acrobazie. In chiusura di serata, dalle 21 alle 23, il dj set di Radio Ticino.