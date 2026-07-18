Malattia autoimmune, Christophe Torrent costretto al ritiro
Continuando avrebbe messo a rischio la sua salute
Il 26enne vallesano non può più essere un professionista a causa del morbo di Bechterew.
Continuando avrebbe messo a rischio la sua salute
Il 26enne vallesano non può più essere un professionista a causa del morbo di Bechterew.
SION - Christophe Torrent chiude la sua carriera a soli 26 anni. Lo sciatore vallesano è affetto dal morbo di Bechterew, o anche spondilite anchilosante, una malattia cronica autoimmune-infiammatoria che non gli consente più di praticare lo sci senza mettere a rischio la propria salute.
Ad annunciare la decisione è stato lo stesso atleta sui social: «Con un pizzico di malinconia, ma anche con la ragionevolezza di ascoltare finalmente la nonna Agnès, che mi ha sempre detto di “condurre una vita normale”, ho deciso di porre fine alla mia carriera sciistica», ha scritto su Instagram.
La malattia gli era stata diagnosticata circa tre anni fa. A lungo termine può provocare escrescenze ossee e un irrigidimento della colonna vertebrale. Negli ultimi mesi Torrent era già stato costretto a fermarsi, interrompendo anticipatamente la stagione a febbraio a causa di dolori persistenti.
Specialista della velocità, Torrent aveva debuttato in Coppa del Mondo nel gennaio 2024 a Kitzbühel. In totale ha preso parte a quattro gare nel massimo circuito, ottenendo come miglior risultato il 33esimo posto a Crans-Montana nel 2025. Proprio nella località vallesana aveva conquistato pochi giorni prima la sua unica vittoria in Coppa Europa.