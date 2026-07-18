Malattia autoimmune, Christophe Torrent costretto al ritiro

La malattia gli era stata diagnosticata circa tre anni fa. A lungo termine può provocare escrescenze ossee e un irrigidimento della colonna vertebrale. Negli ultimi mesi Torrent era già stato costretto a fermarsi, interrompendo anticipatamente la stagione a febbraio a causa di dolori persistenti.

Specialista della velocità, Torrent aveva debuttato in Coppa del Mondo nel gennaio 2024 a Kitzbühel. In totale ha preso parte a quattro gare nel massimo circuito, ottenendo come miglior risultato il 33esimo posto a Crans-Montana nel 2025. Proprio nella località vallesana aveva conquistato pochi giorni prima la sua unica vittoria in Coppa Europa.