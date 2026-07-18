Un lenzuolo, dieci dollari e un nascondiglio rischioso: così lo striscione è entrato nello stadio

Una volta all'interno dell'impianto, il gruppo ha atteso il momento giusto. Nei minuti finali si è avvicinato al terreno di gioco e, quando un addetto alla sicurezza ha cercato di allontanarli, lo striscione è stato lanciato in campo. Lo Celso lo ha raccolto senza sapere cosa vi fosse scritto e, insieme a Cristian Romero e Lisandro Martínez, lo ha mostrato alle telecamere, trasformandolo in pochi istanti in un caso internazionale.

Le conseguenze non si sono fatte attendere. Il governo britannico ha chiesto alla FIFA di aprire un'indagine per la presunta violazione delle norme che vietano manifestazioni di carattere politico negli stadi. Nel frattempo, lo striscione è stato recuperato da un membro della delegazione argentina e si trova nell'hotel della nazionale. Non è escluso che accompagni la squadra anche in finale, prima di essere restituito ai suoi ideatori o conservato come uno dei cimeli più controversi di questo Mondiale.