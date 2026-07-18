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FORMULA 1
Antonelli si prende la pole
Il talento italiano della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio
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Antonelli si prende la pole
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Antonelli si prende la pole
Il talento italiano della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio
Verstappen in prima fila. Leclerc in seconda.
Antonelli si prende la pole
Il talento italiano della Mercedes scatterà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio
Verstappen in prima fila. Leclerc in seconda.
FRANCORCHAMPS - Kimi Antonelli partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Belgio.
Il talento italiano della Mercedes è infatti stato il più veloce di tutti nelle qualifiche ufficiali precedendo, con un gran 1’44”361, il campionissimo Max Verstappen (+0”317). Dalla seconda fila scatteranno invece George Russell e un discreto Charles Leclerc, che ha approfittato di una penalità comminata a Lando Norris (tredicesimo al via) per "scalare" di una posizione.
Terza fila per Lewis Hamilton (più lento di appena 0”002 rispetto al compagno di scuderia) e Oscar Piastri. Una buona qualifica l’hanno infine fatta anche Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto, che allo spegnimento dei semafori partiranno dalla quarta fila.
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