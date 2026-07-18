Antonelli si prende la pole

Il talento italiano della Mercedes è infatti stato il più veloce di tutti nelle qualifiche ufficiali precedendo, con un gran 1’44”361, il campionissimo Max Verstappen (+0”317). Dalla seconda fila scatteranno invece George Russell e un discreto Charles Leclerc, che ha approfittato di una penalità comminata a Lando Norris (tredicesimo al via) per "scalare" di una posizione.

Terza fila per Lewis Hamilton (più lento di appena 0”002 rispetto al compagno di scuderia) e Oscar Piastri. Una buona qualifica l’hanno infine fatta anche Arvid Lindblad e Gabriel Bortoleto, che allo spegnimento dei semafori partiranno dalla quarta fila.