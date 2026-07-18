Pogacar dà spettacolo
Quarto successo di tappa per lo sloveno, che ha controllato la situazione prima di bruciare tutti i rivali con un finale eccezionale
Il 27enne ha "rafforzato" la sua leadership nella classifica generale.
Quarto successo di tappa per lo sloveno, che ha controllato la situazione prima di bruciare tutti i rivali con un finale eccezionale
Il 27enne ha "rafforzato" la sua leadership nella classifica generale.
FELLERING - Il primo tappone alpino del weekend, il Mulhouse-Le Markstein Fellering di 155.3 km se lo è aggiudicato - senza sorpresa - Tadej Pogacar. Al quarto successo in questa edizione del Tour de France, il 27enne ha rafforzato la sua leadership nella classifica generale. Ora comanda con 4’30” su Vingegaard, 5’04” su Evenepoel, 5’19” su Seixas e 5’22” su Ayuso.
Caratterizzata dalla fuga lanciata sulla prima ascesa di giornata, quella al Grand Ballon, la frazione ha a lungo applaudito l'azione di Valentin Paret-Peintre, Richard Carapaz, Tobias Johannessen ed EIner Rubio. I più solidi di un tentativo che in principio contava una ventina di corridori e che ai piedi dell’ultima salita annoverava tra i suoi ranghi anche Ben Healy. Arrivati ad avere anche 3’ sul gruppo della maglia gialla, i battistrada hanno fatto azione comune fino a 16 km dall’arrivo, quando Carapaz ha tentato un assolo, inizialmente contenuto da Johannessen e durato 7-8 km. Fino al “ritorno” del gruppetto dei migliori, trascinato da Vingegaard. Poi si è vista la solita azione spacca-gambe della maglia gialla che, scattata a 7.5 km dall'arrivo, 1.8 km dal GPM, ha salutato i rivali arrivando in solitaria al traguardo.
Secondo posto, per la doppietta della UAE, per Del Toro, staccato di 38", che ha preceduto Seixas. Quarto Vingegaard (+44").
Domani, domenica, i protagonisti della Grande Boucle dovranno continuare a faticare parecchio. Sono infatti attesi da una frazione non lunghissima (183.9 km) ma che prevede quattro GPM e, soprattutto, l’arrivo in salita sul Plateau de Solaison, a Brison: 11.3 km al 9% che potrebbero segnare, e molto, la classifica generale.