Pogacar dà spettacolo

Caratterizzata dalla fuga lanciata sulla prima ascesa di giornata, quella al Grand Ballon, la frazione ha a lungo applaudito l'azione di Valentin Paret-Peintre, Richard Carapaz, Tobias Johannessen ed EIner Rubio. I più solidi di un tentativo che in principio contava una ventina di corridori e che ai piedi dell’ultima salita annoverava tra i suoi ranghi anche Ben Healy. Arrivati ad avere anche 3’ sul gruppo della maglia gialla, i battistrada hanno fatto azione comune fino a 16 km dall’arrivo, quando Carapaz ha tentato un assolo, inizialmente contenuto da Johannessen e durato 7-8 km. Fino al “ritorno” del gruppetto dei migliori, trascinato da Vingegaard. Poi si è vista la solita azione spacca-gambe della maglia gialla che, scattata a 7.5 km dall'arrivo, 1.8 km dal GPM, ha salutato i rivali arrivando in solitaria al traguardo.