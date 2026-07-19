Un film «feroce», in «uno degli scorci più belli del Ticino»

Nazzaro parte, apparentemente, da lontano. «Quando "Sweetie" fu presentato a Cannes nel 1989, ci fu un'alzata di scudi contro Jane Campion. "Questa non sa filmare", "ma cos'è questo film", e così via. Oggi, invece, vediamo che questa donna non è solo diventata la regista che è, ma che lo è sempre stata. Tutto quello che caratterizza Jane Campion stava già in "Sweetie". E oggi "Lezioni di piano" è un po' considerato come il film che vediamo tutti insieme. Dimenticandoci, in realtà, che è un film feroce».

Una scelta intensa, per una location che Nazzaro ama particolarmente. «È uno degli scorci più belli del Ticino, è un luogo che mi parla moltissimo». Il panorama da Vira Gambarogno che si sposa con alcune scene del film, «con l'acqua del mare che arriva...». Il direttore del Festival ricorda poi che «la prima volta che lo vidi è marchiata a fuoco nella memoria. Per l'emozione così violenta di quel film (e, sottolineo, si tratta di un'annotazione positiva)».