Amarsi con ostinazione, nonostante tutto

Il brano racconta una relazione fatta di differenze apparentemente inconciliabili: da una parte il desiderio di semplicità, tra vacanze in Romagna, grigliate tra amici e serate condivise; dall’altra un universo fatto di percorsi alternativi che spaziano dalla biodanza alle campane tibetane, dal tantra allo shibari. In questo continuo alternarsi di visioni emerge però il cuore romantico del pezzo, un sentimento sincero capace di resistere alle distanze caratteriali. Siamo davanti a una sorta di "commedia sentimentale in musica", con una scrittura diretta e immediata che punta su spontaneità ed efficacia comunicativa. Il ritornello, semplice e coinvolgente, diventa il manifesto di un amore imperfetto ma autentico, in cui la diversità non rappresenta un ostacolo, ma il motore stesso della relazione.

Il singolo si inserisce nella tradizione della canzone pop italiana più leggera e narrativa, richiamando il gusto per il racconto del quotidiano e l’osservazione ironica dei rapporti umani. L’atmosfera è luminosa, estiva e positiva, sostenuta da un mood spensierato che lascia spazio alla tenerezza senza rinunciare all’autoironia.