Amarsi con ostinazione, nonostante tutto
Davide Buzzi, con il suo nuovo singolo "Matto di te", esplora le dinamiche di coppia e i loro occasionali incontri-scontri
Davide Buzzi, con il suo nuovo singolo "Matto di te", esplora le dinamiche di coppia e i loro occasionali incontri-scontri
BIASCA - Dopo il successo di "Adoro il Mare", il singolo che nel 2025 è riuscito a scalare le classifiche indipendenti italiane, Davide Buzzi torna con "Matto di te", un nuovo brano che mantiene l’ironia e la leggerezza del suo recente percorso artistico, spostando però lo sguardo dalle vacanze estive alle dinamiche, spesso esilaranti, della vita di coppia.
Se nel precedente lavoro il protagonista inseguiva la spensieratezza delle ferie tra disavventure balneari, in "Matto di te" troviamo l’incontro-scontro tra due mondi opposti che continuano ostinatamente ad amarsi. Ne nasce una canzone brillante e contemporanea, costruita su immagini quotidiane nelle quali molti ascoltatori possono riconoscersi.
Il brano racconta una relazione fatta di differenze apparentemente inconciliabili: da una parte il desiderio di semplicità, tra vacanze in Romagna, grigliate tra amici e serate condivise; dall’altra un universo fatto di percorsi alternativi che spaziano dalla biodanza alle campane tibetane, dal tantra allo shibari. In questo continuo alternarsi di visioni emerge però il cuore romantico del pezzo, un sentimento sincero capace di resistere alle distanze caratteriali. Siamo davanti a una sorta di "commedia sentimentale in musica", con una scrittura diretta e immediata che punta su spontaneità ed efficacia comunicativa. Il ritornello, semplice e coinvolgente, diventa il manifesto di un amore imperfetto ma autentico, in cui la diversità non rappresenta un ostacolo, ma il motore stesso della relazione.
Il singolo si inserisce nella tradizione della canzone pop italiana più leggera e narrativa, richiamando il gusto per il racconto del quotidiano e l’osservazione ironica dei rapporti umani. L’atmosfera è luminosa, estiva e positiva, sostenuta da un mood spensierato che lascia spazio alla tenerezza senza rinunciare all’autoironia.
"Matto di te" è attualmente in rotazione radiofonica ed è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. Il videoclip ufficiale è visibile su YouTube.
Scritto e prodotto da Davide Buzzi e Alex Cambise presso gli Astrea Digital Studios di Vigevano e Zerodb Record di Assago, il brano porta la firma dello stesso Buzzi per il testo, con Cambise alla co-composizione e agli arrangiamenti.
Cantautore, autore, scrittore e fotografo, Davide Buzzi è un artista con oltre trent’anni di carriera, cinque album e quattro libri all’attivo, oltre a concerti in diversi Paesi europei. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui quattro nomination ai NAMMY Award di Niagara Falls e una agli ISMA Award di Milwaukee per la canzone “The She Wolf”, una segnalazione al Premio Strega per il romanzo “L’estate di Achille”, il primo premio allo “Story Riders – Common People” di Torchiara e diversi premi cinematografici, tra cui un Winter Red Movie e una nomination ai Red Movie Award di Reims per il cortometraggio “Memoriale di un anomalo omicida seriale”.